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19 червня 2019, середа, 22:43 123
Силові структури 2019-06-19T22:52:03+03:00
Українські Новини
Під Одесою знайшли тіло зниклої 11-річної дівчинки, підозрюваного у вбивстві допитає поліція

Під Одесою знайшли тіло зниклої 11-річної дівчинки, підозрюваного у вбивстві допитає поліція

Даша Лук'яненко. Фото: Нацполіція
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполіція

Поліцейські виявили імовірно тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Національної поліції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, поліцейські знайшли тіло у вигрібній ямі під час обшуку в одному з будинків селища Іванівка Одеської області.

Тіло направлено на судмедекспертизу, також буде проведено впізнання родичами.

Крім того, глава Нацполіції Сергій Князєв у соцмережі Facebook повідомляє, що наразі власника будинку як основного підозрюваного доставляють у відділення поліції для допиту.

Як повідомляли Українські Новини, Дашу Лук'яненко поліцейські шукали в Одеській області сім днів.

Тим часом за викрадення, примус і експлуатацію людини будуть саджати до 8 років.

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