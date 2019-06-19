Під Одесою знайшли тіло зниклої 11-річної дівчинки, підозрюваного у вбивстві допитає поліція

Поліцейські виявили імовірно тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Національної поліції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, поліцейські знайшли тіло у вигрібній ямі під час обшуку в одному з будинків селища Іванівка Одеської області.

Тіло направлено на судмедекспертизу, також буде проведено впізнання родичами.

Крім того, глава Нацполіції Сергій Князєв у соцмережі Facebook повідомляє, що наразі власника будинку як основного підозрюваного доставляють у відділення поліції для допиту.

Як повідомляли Українські Новини, Дашу Лук'яненко поліцейські шукали в Одеській області сім днів.

Тим часом за викрадення, примус і експлуатацію людини будуть саджати до 8 років.