На місці єдиного поховання гетьманів в Україні створили заповідник

Кабінет Міністрів створив Державний історико-культурний заповідник "Державотворці Сіверщини" у Шостці та селі Гамаліївка Сумської області.

Про це йдеться в повідомленні служби віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, передають Українські Новини.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу.

"Сьогодні уряд прийняв рішення про оголошення комплексу пам'яток архітектури села Гамаліївка та міста Шостки Сумської області Державним історико-культурним заповідником з віднесенням його до сфери управління Мінкульту", - сказав Розенко.

У повідомленні наголошується, що Гамаліївський Харлампієв монастир є пам'яткою архітектури національного значення, це один з останніх монастирів-фортець, побудованих в Україні.

Тут знаходиться усипальниця двох гілок родини Скоропадських.

Це єдине поховання гетьманів, яке знаходиться в Україні.

Згідно з постановою, Міністерство культури має до кінця року затвердити положення про заповідник, про межі та зони охорони заповідника, розробити план організації його території, а також визначити обсяги, вартість і строки проведення робіт з реставрації об'єктів, включених до складу заповідника.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 року Кабмін повернув до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруди Почаївської Свято-Успенської лаври (Почаїв, Тернопільська область).

Тим часом у Вінниці під провалом виявили старовинні підземелля домініканського монастиря.