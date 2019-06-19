На місці єдиного поховання гетьманів в Україні створили заповідник

Кабінет Міністрів створив Державний історико-культурний заповідник "Державотворці Сіверщини" у Шостці та селі Гамаліївка Сумської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні служби віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, передають Українські Новини.\r\nВідповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу.\r\n"Сьогодні уряд прийняв рішення про оголошення комплексу пам'яток архітектури села Гамаліївка та міста Шостки Сумської області Державним історико-культурним заповідником з віднесенням його до сфери управління Мінкульту", - сказав Розенко.\r\nУ повідомленні наголошується, що Гамаліївський Харлампієв монастир є пам'яткою архітектури національного значення, це один з останніх монастирів-фортець, побудованих в Україні.\r\nТут знаходиться усипальниця двох гілок родини Скоропадських.\r\nЦе єдине поховання гетьманів, яке знаходиться в Україні.\r\nЗгідно з постановою, Міністерство культури має до кінця року затвердити положення про заповідник, про межі та зони охорони заповідника, розробити план організації його території, а також визначити обсяги, вартість і строки проведення робіт з реставрації об'єктів, включених до складу заповідника.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 року Кабмін повернув до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруди Почаївської Свято-Успенської лаври (Почаїв, Тернопільська область).\r\nТим часом у Вінниці під провалом виявили старовинні підземелля домініканського монастиря.