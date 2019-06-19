Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу та низки об'єктів у Львові

Невідомий 19 червня близько 17:00 повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і ще ряду об'єктів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nЗа його словами, повідомлення про замінування надійшло в поліцію на електронну пошту.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.