Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу та низки об'єктів у Львові

Невідомий 19 червня близько 17:00 повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і ще ряду об'єктів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, повідомлення про замінування надійшло в поліцію на електронну пошту.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.