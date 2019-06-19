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  • Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу та низки об'єктів у Львові
19 червня 2019, середа, 17:56 14
Події 2019-06-19T18:04:31+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу та низки об'єктів у Львові

Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу та низки об'єктів у Львові

Невідомий 19 червня близько 17:00 повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і ще ряду об'єктів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, повідомлення про замінування надійшло в поліцію на електронну пошту.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.

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