На робочого впав камінь на комбінаті в Кривому Розі, він загинув

Робочий загинув в результаті падіння каміння на гірничо-металургійному комбінаті "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам в середу повідомив представник управління Національної поліції в Кривому Розі.\r\n"Надійшло повідомлення про те, що на території підприємства під час виконання робіт померла людина", - повідомили в поліції.\r\nРозпочато розслідування за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу.\r\nОбставини події з'ясовуються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на підприємстві в Кривому Розі робочий потрапив під колеса автосамосвала і загинув.\r\n7 червня робочий загинув на шахті ім. Фрунзе в Кривому Розі.\r\nТакож у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник. Крім того, на Дніпровському металургійному комбінаті загинув робітник.\r\nРаніше на Дарниці в Києві на будівництві загинув робітник.