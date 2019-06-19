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19 червня 2019, середа, 16:23 54
Події 2019-06-19T19:00:03+03:00
Українські Новини
На робочого впав камінь на комбінаті в Кривому Розі, він загинув

На робочого впав камінь на комбінаті в Кривому Розі, він загинув

"Арселор Міттал". Фото: сайт "Арселор Міттал"

Робочий загинув в результаті падіння каміння на гірничо-металургійному комбінаті "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам в середу повідомив представник управління Національної поліції в Кривому Розі.

"Надійшло повідомлення про те, що на території підприємства під час виконання робіт померла людина", - повідомили в поліції.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу.

Обставини події з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, на підприємстві в Кривому Розі робочий потрапив під колеса автосамосвала і загинув.

7 червня робочий загинув на шахті ім. Фрунзе в Кривому Розі.

Також у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник. Крім того, на Дніпровському металургійному комбінаті загинув робітник.

Раніше на Дарниці в Києві на будівництві загинув робітник.

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