Суд продовжив арешт екс-депутата Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова до 17 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Старобільським районним судом Луганської області продовжена міра запобіжного заходу (тримання під вартою) обвинуваченому А. Єфремову ще на 2 місяці до 17.08.2019 включно", - сказано в ньому.

Раніше суд продовжував арешт екс-депутата Ради Єфремова (ПР) до 22 червня.

Як повідомляли Українські Новини, у ЦВК пояснили причину, чому Єфремов не може бути включений до списку "Опозиційного блоку".

Раніше депутат Верховної Ради Ігор Луценко повідомив про те, що СБУ зняла звинувачення у фінансуванні тероризму з олігарха Ріната Ахметова, депутата Ради від фракції "Опозиційний блок Наталії Королевської та екс-глави фракції Партії регіонів у Раді Олександра Єфремова.

16 січня 2017 року Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Єфремова.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура передала в суд звинувачення Єфремова у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, пособництві захопленню управління Служби безпеки України і створення самопроголошеної "Луганської народної республіки".