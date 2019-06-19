Міжнародні слідчі просять Росію і Україну допитати 4 бойовиків "ДНР" у справі Malaysia Airlines

Міжнародна слідча група має намір просити Росію і Україну допитати чотирьох підозрюваних у причетності до краху літака Malaysia Airlines на Донбасі і не має наміру просити про їх екстрадицію.

Про це повідомив представник слідчої групи на прес-конференції в Нідерландах, передають Українські Новини.

"У найкоротші терміни ми офіційно запросимо РФ надати повістку підозрюваним, які перебувають в РФ. Ми також попросимо Росію допитати підозрюваних за звинуваченнями. Такий самий офіційний запит буде відправлений Україні щодо українських підозрюваних. Ми не будемо запитувати екстрадицію, оскільки російська та українська Конституції забороняють екстрадицію своїх громадян", - сказав він.

Слідча група також закликала Росію до співпраці та взаємної правової допомоги.

Група висунула підозру 4 бойовикам самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Троє з них є громадянами Росії: Ігор Гиркін (Стрєлков) - колишній "міністр оборони" "ДНР", Сергій Дубінський (позивний "Похмурий") - колишній "начальник головного розвідувального управління" "ДНР" і Олег Пулатов (позивний "Гюрза") - екс-заступник начальника головного розвідувального управління" "ДНР".

Один з підозрюваних - громадянин України: Сергій Харченко (позивний "Кріт") - співробітник "розвідки" "ДНР".

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили розслідування катастрофи літака під Донецьком.

Міжнародна слідча група висунула підозра 4 бойовикам самопроголошеної "Донецької народної республіки" в причетності до краху літака Malaysia Airlines МН17 на Донбасі в 2014 році.