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19 червня 2019, середа, 13:13 72
Силові структури 2019-06-19T13:30:02+03:00
Українські Новини
Італійця підозрюють в участі в угрупованнях "ЛДНР"

Італійця підозрюють в участі в угрупованнях "ЛДНР"

Нацполіція. Фото: vesti-ukr
Нацполіція. Фото: vesti-ukr

Національна поліція почала розслідування за підозрою громадянина Республіки Італія Массіміліано Каваллері (Massimiliano Cavalleri) в участі в угрупованнях бойовиків самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в Донецькій області, передають Українські Новини.

За даними відомства, італійця підозрюють у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу.

Стосовно нього розпочато спеціальне (заочне) досудове розслідування.

Каваллері викликають 20 червня в слідче управління поліції в Маріуполі по вул. Італійській, 12 для вручення повідомлення про підозру і проведення допиту.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики заявили про відкриття "представництва" в Італії для поширення правдивої інформації". Раніше у зоні АТО затримали італійця, який їхав воювати на боці бойовиків.

Тим часом бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці.

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