підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
ONLINE
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 червня 2019, середа, 10:42 11
Економіка 2019-06-19T10:46:20+03:00
Українські Новини
Львівським шахтарям почали повертати борги по зарплаті

Львівським шахтарям почали повертати борги по зарплаті

Державне підприємство "Львіввугілля" 18 червня повністю погасило борг по зарплаті перед шахтарями за квітень.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Шахтарям Львівщини виплатили зарплату за квітень в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

"Львіввугілля" отримав 95 млн гривень згідно з домовленостями на поставку вугілля і всі кошти спрямував на виплату зарплати.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.

Шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" 10 червня перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.

 

Більше новин про: шахтарі борг з зарплати

Архів
Новини
Українська газова труба під загрозою - потрібно терміново підписати прямий контракт з РФ на постачання газу, - Бойко 12:05
Перенесення енергоринку на 1 рік суперечить позиції міжнародних партнерів України, - експерт 11:55
"Роттердам+" закінчився, - Герус 11:39
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Ситник проводить відпустку в Греції, хоча Зеленський вимагав від нього гучних розслідувань за 3 місяці 11:17
більше новин
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука 16:03
Сергій Коровченко.
Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника 16:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради 08:15
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП у шортах 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok