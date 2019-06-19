Львівським шахтарям почали повертати борги по зарплаті

Державне підприємство "Львіввугілля" 18 червня повністю погасило борг по зарплаті перед шахтарями за квітень.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Шахтарям Львівщини виплатили зарплату за квітень в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

"Львіввугілля" отримав 95 млн гривень згідно з домовленостями на поставку вугілля і всі кошти спрямував на виплату зарплати.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.

Шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" 10 червня перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.