підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 червня 2019, середа, 08:02 11
Політика 2019-06-19T09:30:02+03:00
Українські Новини
Єфремов не може бути включений до списку "Опозиційного блоку": у ЦВК пояснили причину

Єфремов не може бути включений до списку "Опозиційного блоку": у ЦВК пояснили причину

У ЦВК роз'яснили законодавство про заміну кандидатів у виборчих списках. Закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати, але не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко, коментуючи журналістам заяву партії "Опозиційний блок" про заміну кандидата в списку партії на екс-нардепа Олександра Єфремова, який третій рік перебуває під арештом, передає РБК-Україна.

Таким чином, за словами Радченка, будь-які зміни у виборчому списку, прийняті з'їздами цих партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі і не відповідають закону "Про вибори народних депутатів України".

Нагадаємо, в п'ятницю про це в ефірі телеканалу "ТРК Україна" заявив народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв. Він сказав, що "Опозиційний блок" внесе Олександра Єфремова у виборчий список партії.

"Винятковий порядок висування народних депутатів України передбачений законом "Про вибори народних депутатів України". Право висувати виборчий список у загальнонаціональному виборчому окрузі реалізується партіями через їх з'їзди. Висунення кандидатів в такому випадку повинно бути здійснено до 10 червня включно. Разом з тим політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених у виборчий список, якщо таке рішення приймуть на з'їзді", – сказав Радченко.

Таким чином, у разі порушення політичною партією норм закону у ЦВК можуть виникнути питання щодо реєстрації виборчого списку.

Як повідомляли Українські Новини, суддя у справі Єфремова за рахунок суду оплатив скаргу на адвокатів.

Раніше термін перебування Єфремова під арештом продовжили до 14 травня.

Також адвокат Єфремова заявив, що 7 поліцейських силою витягли Єфремова з швидкої допомоги під час нападу.

Більше новин про: ЦВК Олександр Єфремов Опозиційний блок

Архів
Новини
Віктор Шлінчак: У передвиборчій кампанії Вакарчука можливо проглядається когнітивний дисонанс 09:20 Думка
Третьяков зустрів у ЦВК власних виборчих "клонів" 09:09 Відео
Влада краде, не розуміючи, що шлях підвищення транзитних тарифів веде в нікуди, - Євген Червоненко 08:55
Київ профінансував у 8 разів більше коштів на Нову українську школу, ніж передбачають нормативи, - КМДА 08:55
Мешканці можуть вимагати компенсацію за невиконані комунальні послуги: як це працює 08:30
більше новин
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука 16:03
Сергій Коровченко.
Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника 16:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради 08:15
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП у шортах 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok