У Зеленського пояснили слова про жінок

Президент Володимир Зеленський не хотів, щоб Україну сприймали так, як це інтерпретують в соціальних мережах.

Про це заявила гендерна радниця президента Марина Бардіна, коментуючи реакцію щодо слів Зеленського про туристичні бренди України, пише "Повага".

"Володимир Зеленський точно не той президент, який хотів би, щоб його країну сприймали у такий спосіб, як це інтерпретують у соціальних мережах", — сказала вона.

"І, якщо подивитися, проаналізувати сказане повністю, то пан Володимир констатував проблему зовнішнього сприйняття України світом і наголосив на тому, що ми навпаки маємо широкий спектр досягнень для позиціонування країни, аби зруйнувати стереотипне і застаріле бачення, вузьке сприйняття. Крім того, ми маємо певні дії, які б підтверджували повагу команди Володимира Зеленського до жінок і готовність підтримувати жінок. Зокрема, партія "Слуга народу" продемонструвала 30% представництво жінок у списку. І такі речі, реальні дії, для мене є показником готовності підтримувати жінок", — зазначила гендерна радниця президента.

Водночас вона позитивно оцінила флешмоб у Фейсбуці #Ятобінебренд. "Тому що це (флешмоб, ред.) є свідченням того, що жінки продовжують активно відстоювати свої права і вже новій владі задають показник того, як варто комунікувати низку питань відносно жіноцтва", — сказала Марина Бардіна.

Зазначається, що у відповідь на слова Володимира Зеленського про туристичні бренди України, серед яких "красиві жінки" мережею шириться флешмоб #Ятобінебренд та #яНеТуристичнийБренд.

Як повідомляли Українські Новини, ЛГБТ-співтовариство підтримало позицію Зеленського і запросило його на Марш Рівності.

Тим часом, дружина Зеленського розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні дружині Макрона.