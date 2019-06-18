У Борисполі пасажири заблокували вхід в термінал

Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі заблокували вхід в термінал F в Борисполі, повідомляє кореспондент "Радіо Свобода".

словами кореспондента, наразі до будівлі терміналу не можуть потрапити близько 100 пасажирів.

16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00. Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00..

На початку червня Державна авіаслужба тимчасово заборонила YanAir виконувати рейси через проблеми безпеки. У компанії стверджували, що усунули порушення.

Тим часом директора авіакомпанії YanAir підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 14,3 млн гривень.

В 2018 році рейси авіакомпанії YanAir опинилися під загрозою зриву аеропорту "Львів" через борги.