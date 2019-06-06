Украинской авиакомпании запретили полеты из-за проблем с безопасностью

Государственной авиационной службы Украины приостановила сертификат эксплуатанта ООО "ЯнЕйр" до устранения компанией недостатков.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Госавиаслужбы Украины.\r\nПо результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.\r\nОтмечается, что комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня.\r\nСогласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.\r\nНапомним, директора YanAir подозревают в уклонении от уплаты 14,3 млн грн налогов\r\nВ прошлом году рейсы YanAir из аэропорта "Львов" оказались под угрозой срыва из-за долгов.