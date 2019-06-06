Украинской авиакомпании запретили полеты из-за проблем с безопасностью

Государственной авиационной службы Украины приостановила сертификат эксплуатанта ООО "ЯнЕйр" до устранения компанией недостатков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госавиаслужбы Украины.

По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

Отмечается, что комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня.

Согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Напомним, директора YanAir подозревают в уклонении от уплаты 14,3 млн грн налогов

В прошлом году рейсы YanAir из аэропорта "Львов" оказались под угрозой срыва из-за долгов.