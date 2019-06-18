Лікування бджолиною отрутою може бути небезпечним, - Супрун

Альтернативне лікування бджолиними продуктами, які приймаються місцево, всередину або вводиться безпосередньо в кров є небезпечними і неперевіреними методами, які можуть мати негативні наслідки для здоров'я.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, одним з поширених методів апітерапії - альтернативного методу медицини, в якому для профілактики і лікування хвороб використовуються бджолині продукти - мед, пилок, прополіс, маточне молочко, віск - є лікування бджолиною отрутою. В такому випадку використовують укуси живих бджіл в спеціальних точках тіла або ін'єкцію, виготовлену з отрути бджоли. Щоб зменшити біль, до місця укусу прикладають лід, розповіла Супрун.

"Прихильники цього способу вказують, що він ефективний у лікуванні ревматоїдного артриту, псоріазу, розсіяного склерозу та різних видів болю. Натомість дослідження вказують на недостатню кількість даних, щоб стверджувати не лише про ефективність, а й безпечність цього методу", - повідомила в.о. міністра.

За словами Супрун, особливу увагу слід звернути на "лікування" бджолиною отрутою розсіяного склерозу. За дослідженнями, метод показує низьку ефективність. Водночас не можна робити висновки про дієвість і безпеку застосування бджолиної отрути для лікування розсіяного склерозу.

Крім того, існує ще один досить інноваційний метод лікування за допомогою бджіл, перераховує в.о. міністра. Так, людям пропонують провести кілька годин або навіть заночувати в спеціально обладнаному будиночку, де вони можуть полежати на ліжку, під яким знаходяться вулики з бджолами.

"Інноваційний цей метод тому, що його майже не використовують ніде у світі, крім України. Відповідно й жодних наукових підтверджень його ефективності не існує", - написала Супрун.

Вона підкреслила, що, швидше за все, таке "лікування" не принесе якоїсь особливої шкоди для організму, але й обіцяної користі також. Засновники цього способу, м’яко кажучи, перебільшують його оздоровчі ефекти. А обіцяють вони зцілення буквально всього організму — як-от, усунення порушень кровообігу, нормалізацію артеріального тиску, очищення бронхів та зменшення ймовірності туберкульозу, нормалізацію обміну речовин, гальмування процесу старіння та ще низку ефектів. І все це завдяки гудінню бджіл та їхньому цілющому біополю.

Супрун уточнила, что пчелиные продукты могут быть полезны, но при нескольких условиях.

"По-перше, важливо бути впевненим, що людина не має алергії на такі продукти. По-друге, варто зважати на потенційні ризики від їхнього використання. Додати мед до чаю виглядає значно безпечнішим, ніж цілеспрямовано жалитися отрутою бджіл чи використовувати бджолині продукти або їхнє гудіння для лікування серйозних хвороб", - повідомила в.о. міністра.

Вона зазначила, що коли мова йде про альтернативні методи лікування, вкрай важливо мислити критично і бути дуже обережним. Найчастіше такі методи не мають доведеної ефективності, недостатньо вивчені і пропонуються людьми, які не мають медичної освіти або належного досвіду.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели страхування бджіл і хочуть зобов'язати аграріїв відправляти СМС бджолярам про хімобробку полів.

Тим часом Супрун заявила, що не потрібно боятися протягів у спеку і можна сидіти на холодному.