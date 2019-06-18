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18 червня 2019, вівторок, 20:50 23
Зовнішня політика 2019-06-18T22:30:02+03:00
Українські Новини
Україна відреагувала на вирок російського суду кримським татарам у справі Хізб ут-Тахрір

Україна відреагувала на вирок російського суду кримським татарам у справі Хізб ут-Тахрір

Суд виніс вирок у справі Хізб ут-Тахрір. Фото: fаcebook.com/crimeansolidarity
Суд виніс вирок у справі Хізб ут-Тахрір. Фото: fаcebook.com/crimeansolidarity

Україна вважає незаконним засудження 5 українців кримськотатарського походження Тимура Абдуллаєва, Узеіра Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова, Айдера Салединова до 12-17 років в'язниці Північно–Кавказким окружним військовим судом Росії за сфабрикованими звинуваченнями в діяльності терористичної організації "сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

МЗС висловлює рішучий протест Росії у зв'язку з неправомірним вироком зазначеного суду, оприлюдненими в Ростові-на-Дону 18 червня.

Тимур Абдуллаєв засуджений до 17 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, Ісмаїлов – до 14 років, Узеір Абдуллаєв – до 13 років, Джемаденов і Саледінов – до 12 років позбавлення волі.

МЗС закликав міжнародне співтовариство засудити ці неправомірні рішення, посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України в Росії і відновлення територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС закликав міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії у зв'язку новими затриманнями і обшуками кримських татар в Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах анексованого Росією Криму.

У березні в Криму заарештували всіх затриманих кримськотатарських активістів.

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