Тільки 6% засуджених за корупцію в 2018 отримали покарання у вигляді тюремного терміну

47 з 793 засуджених за корупцію засуджені до тюремного ув'язнення в 2018 році.\r\nПро це йдеться в оприлюдненому 18 червня звіті про стан здійснення правосуддя судами кримінальної юрисдикції за 2018 рік, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що в минулому році 793 людини засуджені за корупційні злочини, а 28 - виправдані, ще 224 справи були закриті.\r\nЗ усіх засуджених до тюремного ув'язнення засуджено лише 47 осіб, ще 13 - до обмеження волі.\r\nПри цьому 576 осіб оштрафовано за свої злочини.\r\nКрім того, 140 засуджених звільнено від покарання.\r\nНаголошується, що 120 засуджених коррупціонерів були держслужбовцями.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський розраховує на ефективний результат розслідування Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою резонансних корупційних справ протягом 3 місяців.