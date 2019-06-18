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18 червня 2019, вівторок, 17:42 11
Судова влада 2019-06-18T19:00:03+03:00
Українські Новини
Тільки 6% засуджених за корупцію в 2018 отримали покарання у вигляді тюремного терміну

Тільки 6% засуджених за корупцію в 2018 отримали покарання у вигляді тюремного терміну

До реального позбавлення волі засуджено лише 5,9% корупціонерів
До реального позбавлення волі засуджено лише 5,9% корупціонерів

47 з 793 засуджених за корупцію засуджені до тюремного ув'язнення в 2018 році.

Про це йдеться в оприлюдненому 18 червня звіті про стан здійснення правосуддя судами кримінальної юрисдикції за 2018 рік, передають Українські Новини.

Зазначено, що в минулому році 793 людини засуджені за корупційні злочини, а 28 - виправдані, ще 224 справи були закриті.

З усіх засуджених до тюремного ув'язнення засуджено лише 47 осіб, ще 13 - до обмеження волі.

При цьому 576 осіб оштрафовано за свої злочини.

Крім того, 140 засуджених звільнено від покарання.

Наголошується, що 120 засуджених коррупціонерів були держслужбовцями.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський розраховує на ефективний результат розслідування Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою резонансних корупційних справ протягом 3 місяців.

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