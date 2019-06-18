Меркель заявила, що Німеччина хоче повернути Росію в ПАРЄ

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Рада Європи не має забувати про порушення з боку Росії, але виступає за повернення делегації РФ в Парламентську асамблею.

Про це вона заявила на прес-конференції в Берліні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Меркель підтвердила, що Німеччина докладає зусиль для повернення делегації російського парламенту до роботи ПАРЄ і розраховує, що найближчим часом буде мати успіх в цьому.

"Ми мали різні спроби і підходимо до завершення процесу", - зазначила вона, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше Берлін підтримував повернення РФ без виконання ними умов, однак зараз Меркель заявила, що виступає за введення механізму примусу для РФ.

"Треба шукати і знайти якийсь шлях для повернення Росії (для роботи в ПАРЄ), але одночасно треба знайти якийсь шлях для того, щоб вони виконали зобов'язання", - заявила вона, додавши, що в Німеччині не викликає сумніву незаконність дій Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявляє, що підстав для повернення Росії в ПАРЄ на сьогодні немає.

Раніше ЗМІ вже писали про те, що Німеччина неофіційно домагається в Європі зняття санкцій з Росії.

Крім того, ПАРЄ збирала екстрені дебати про можливості повернення Росії в асамблею.