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20 червня 2019, четвер, 07:01 10
Туризм 2019-06-20T08:30:02+03:00
Українські Новини
Квитки на потяги краще вибирати заздалегідь і в купе: поради

Квитки на потяги краще вибирати заздалегідь і в купе: поради

Український потяг. Фото: alstom
Український потяг. Фото: alstom

Літній період передбачає подорожі на різні відстані, в тому числі поїздки в поїздах в сусідні міста. Важливо не тільки враховувати прямі з'єднання "Житомир - Одеса", наприклад, але і розташування у вагоні. Українські Новини розібралися, як вибирати місця в плацкарті і купе.

Нумерація вагонів завжди йде за порядком, починається з голови або хвоста поїзда. Звідки починається нумерація, підкаже диктор перед прибуттям поїзда. Так що якщо у вас перший вагон і нумерація з голови, вам треба пройти в початок платформи, де зупиниться поїзд.

У плацкартних і купейних вагонах непарні числа - це нижні полиці, а парні - верхні.

У плацкартних вагонах 9 відкритих купе. Нумерація купейних місць починається з купе провідника, бічні починаються з 37-го місця, їх відлік йде від туалету. Тобто, у першому купе будуть місця 1-4 і бічні 53, 54. У третьому і шостому купе розташований аварійний вихід, тому вікна не відкриваються. Також важливо враховувати, що незручні місця - 33-38, розташовані біля туалету.

Зображення і схема плацкартного вагона. Фото: УкрзалізницяЗображення та схема плацкартного вагона. Фото: Укрзалізниця

Вагони купейного типу обладнані дев'ятьма закритими купе. Також, як і в плацкартному вагоні, в купе №3 і №6, розташований аварійний вихід. У такому вагоні незручні місця - 33-36, купе №9.

Схема купейного вагона. Фото: УкрзалізницяСхема купейного вагона. Фото: Укрзалізниця

Вагони типу "СВ" мають тільки нижні полиці, тому у них тільки 18 місць.

Двомісне купе в спальному вагоні. Фото: УкрзалізницяДвомісне купе в спальному вагоні. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що з березня цього року Укрзалізниця розділила вагони за рівнем комфорту.

Раніше Українські Новини підготували список місць, де відпочити в Україні.

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