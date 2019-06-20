Квитки на потяги краще вибирати заздалегідь і в купе: поради

Літній період передбачає подорожі на різні відстані, в тому числі поїздки в поїздах в сусідні міста. Важливо не тільки враховувати прямі з'єднання "Житомир - Одеса", наприклад, але і розташування у вагоні. Українські Новини розібралися, як вибирати місця в плацкарті і купе.\r\nНумерація вагонів завжди йде за порядком, починається з голови або хвоста поїзда. Звідки починається нумерація, підкаже диктор перед прибуттям поїзда. Так що якщо у вас перший вагон і нумерація з голови, вам треба пройти в початок платформи, де зупиниться поїзд.\r\nУ плацкартних і купейних вагонах непарні числа - це нижні полиці, а парні - верхні.\r\nУ плацкартних вагонах 9 відкритих купе. Нумерація купейних місць починається з купе провідника, бічні починаються з 37-го місця, їх відлік йде від туалету. Тобто, у першому купе будуть місця 1-4 і бічні 53, 54. У третьому і шостому купе розташований аварійний вихід, тому вікна не відкриваються. Також важливо враховувати, що незручні місця - 33-38, розташовані біля туалету.\r\n\r\nЗображення та схема плацкартного вагона. Фото: Укрзалізниця\r\nВагони купейного типу обладнані дев'ятьма закритими купе. Також, як і в плацкартному вагоні, в купе №3 і №6, розташований аварійний вихід. У такому вагоні незручні місця - 33-36, купе №9.\r\nСхема купейного вагона. Фото: Укрзалізниця\r\nВагони типу "СВ" мають тільки нижні полиці, тому у них тільки 18 місць.\r\nДвомісне купе в спальному вагоні. Фото: Укрзалізниця\r\nНагадаємо, що з березня цього року Укрзалізниця розділила вагони за рівнем комфорту.\r\nРаніше Українські Новини підготували список місць, де відпочити в Україні.