Міноборони спростувало своє ж повідомлення про призов Зеленського на військову службу

Міністерство оборони спростувало інформацію про призов по мобілізації Президента Володимира Зеленського в 2014-2015 роках.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит Українських Новин.

Відповідь підписана начальником управління персоналу - заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Геннадієм Долгашовим.

Агентство Українські Новини запросило у Міноборони інформацію про те, чи оголошувався в розшук Зеленський у зв'язку з тим, що він не з'явився до військкомату за повісткам для призову по мобілізації 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

Дана інформація щодо повісток була оприлюднена прес-службою Міноборони 13 квітня поточного року у відповідь на депутатські запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва - "Блок Петра Порошенко"), Тетяни Чорновіл і Михайла Бондаря (обидва - "Народний фронт").

Повідомлення Міноборони від 13 квітня 2019 року

У відповідь на запит Українських Новин Міноборони підтверджує, що Зеленський перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства".

"Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу по мобілізації протягом 2014-2015 років не призивався", - сказано у відповіді міністерства.

Відповідь Міністерства оборони на запит Українських Новин

Інші обставини призову Зеленського Міноборони повідомити відмовилось, пославшись на те, що це є службовою інформацією і не підлягає розголошенню.

Як повідомляли Українські Новини, 13 квітня Міністерство оборони заявило що Зеленський проігнорував 4 повістки для призову на строкову військову службу в 2014-2015 роках.

Штаб Зеленського заперечував отримання цих повісток.