Нова програма з МВФ потрібна до завершення старої, - НБУ

Національний банк вважає доцільним ініціювання нової довгострокової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом до завершення поточної Stand By.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ травні моніторингова місія МВФ перебувала в Україні і підтвердила намір на продовження співпраці після парламентських виборів і призначення нового уряду.\r\nПоточна програма завершується на початку наступного року.\r\n"Враховуючи, що Україні необхідно реалізувати ще великий перелік реформ, а економіка залишається досить вразливою до зовнішніх ризиків, Національний банк вважає за доцільне ініціювати нову довгострокову програму співпраці з МВФ, ймовірно, ще до завершення поточної програми Stand By", - йдеться в ньому.\r\nТакож зазначається, що системні ризики для фінансової стабільності перебувають на одному з найнижчих в історії рівнів, а макроекономічні умови сприятливі для роботи банків.\r\nОднак досі існують загрози, пов'язані з судовими процесами навколо Приватбанку і перервою у співпраці з Міжнародним валютним фондом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк відзначає, що затримка фінансування з боку Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nІснуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.