Нова програма з МВФ потрібна до завершення старої, - НБУ

Національний банк вважає доцільним ініціювання нової довгострокової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом до завершення поточної Stand By.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У травні моніторингова місія МВФ перебувала в Україні і підтвердила намір на продовження співпраці після парламентських виборів і призначення нового уряду.

Поточна програма завершується на початку наступного року.

"Враховуючи, що Україні необхідно реалізувати ще великий перелік реформ, а економіка залишається досить вразливою до зовнішніх ризиків, Національний банк вважає за доцільне ініціювати нову довгострокову програму співпраці з МВФ, ймовірно, ще до завершення поточної програми Stand By", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що системні ризики для фінансової стабільності перебувають на одному з найнижчих в історії рівнів, а макроекономічні умови сприятливі для роботи банків.

Однак досі існують загрози, пов'язані з судовими процесами навколо Приватбанку і перервою у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк відзначає, що затримка фінансування з боку Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.