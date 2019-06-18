Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні

Колишній голова Верховного суду Василь Маляренко прогнозує розвантаженість загальних судів у разі запровадження в Україні інституту мирових суддів.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Мирові судді? Це буде дуже правильне рішення. Ми його (цей інститут) відстоювали давно. Для того, щоб не було перевантаження в судах районної ланки, апеляційних судах та Верховному суді і щоб суддів обирав народ, потрібні мирові суди. Для розгляду справ, з якими найчастіше стикається проста людина - розірвання шлюбу, аліменти, земельні суперечки, бійки, дрібні крадіжки і так далі. Тобто, це незначні питання", - сказав він.\r\nЗа його словами, мирові судді повинні працювати в кожному районі, можливо на один район кілька суддів.\r\nВін вважає, що апеляційною інстанцією для мирового судді повинен бути районний суд, а касаційною - обласний апеляційний суд.\r\n"От і все. І в Верховний суд вони не повинні ходити", - зазначив Маляренко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявив, що має намір запустити інститут світових суддів і суд присяжних.\r\nЕкс-голова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.\r\nКолишній суддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.\r\n