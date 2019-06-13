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13 червня 2019, четвер, 14:30 18
Судова влада 2019-06-13T17:15:04+03:00
Українські Новини
Екс-голова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів

Екс-голова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів

Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський позитивно оцінює ідею президента Володимира Зеленського про введення інституту мирових суддів в Україні.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

"Я позитивно ставлюся до всього, чим можна доповнити судову систему. Тому що суди не встигають і обмежені процесуальними положеннями, які іноді є нерозумними, але суддя повинен керуватися ними", - повідомив він.

На думку екс-глави КС домогтися незалежності суддів можливо тільки в тому випадку, якщо суддя сам бажає цієї незалежності.

"Забезпечення незалежності суддів покладено на Вищу раду правосуддя. Але, зі свого досвіду можу сказати, що в першу чергу незалежність судді залежить від самого судді. Якщо він буде ставати на коліна перед ким-небудь, значить все, про яку незалежність можна говорити? На мій погляд, законодавчо все вже виписано, що стосується незалежності, потрібно тільки бажання", - вважає Домбровський.

Мирові суди являють собою місцеві юридичні органи нижчої інстанції, що володіють обмеженою юрисдикцією і розглядають незначні справи за спрощеною процедурою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявив, що має намір запустити інститут мирових суддів і суд присяжних.

Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін виступає за введення в Україні інституту мирових суддів і вважає його ефективним елементом місцевого самоврядування.

 

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