У Хмельницькій області туристичний автобус з Неаполя потрапив у смертельну аварію

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області з'ясовують обставини ДТП за участю автобуса і вантажівки, в якій одна людина загинула і троє травмувалися. Про це повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, передають Українські Новини.

Близько 2:45 години ночі 18 червня на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП в с. Війтівці Волочиського району Хмельницької області.

За попередніми даними, 58-річний львів'янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення "Неаполь-Херсон", допустив зіткнення з автомобілем-тягачем "Івеко" з причепом, який рухався в попутному напрямку. Автобус врізався в задню частину причепа, в результаті чого з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Аварія в Хмельницькій області призвела до загибелі пасажира. Фото: facebook/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В результаті аварії загинув 31-річний житель Львівської області. Ще три жінки 1955, 1956 і 1957 років народження отримали тілесні ушкодження і знаходяться в реанімаційному відділенні Волочиської лікарні. Всього в автобусі знаходилося 26 пасажирів.

За даним фактом слідче управління ГУНП у Хмельницькій області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Зараз водій автобуса затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в минулому місяці збільшили кількість радарів для фіксації швидкості.