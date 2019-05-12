На дорогах Украины появится больше радаров, замеряющих скорость авто

С 13 мая увеличится количество радаров TruCam, которые фиксируют скорость автомобилей на дорогах. Об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - отметил он.

По его словам, в местах измерения скорости будут стоять предупреждающие знаки и служебные автомобили полиции с включенными проблесковыми маячками.

"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость", - сказал Билошицкий.

Напомним, в Украине заработали новые радары TruCam: карта.