подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 мая 2019, воскресенье, 09:23 3149
Силовые структуры 2019-05-12T09:23:01+03:00
Українські Новини
На дорогах Украины появится больше радаров, замеряющих скорость авто

На дорогах Украины появится больше радаров, замеряющих скорость авто

С 13 мая увеличится количество радаров TruCam, которые фиксируют скорость автомобилей на дорогах. Об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - отметил он.

По его словам, в местах измерения скорости будут стоять предупреждающие знаки и служебные автомобили полиции с включенными проблесковыми маячками.

"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость", - сказал Билошицкий.

Напомним, в Украине заработали новые радары TruCam: карта.

Больше новостей о: Радар Радары

Архив
Новости
В Украине поднимается уровень воды в реках 11:36
У Зеленского не хотят ввязываться в конфликт с делом Байдена, - СМИ 11:12
Ночью сожгли автомобиль главного редактора ТВi Владимира Егорова 10:52
В Литве начались выборы нового президента страны 10:36
Google посвятил Дню Матери новый забавный дудл 10:04
больше новостей
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле 20:45
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами 07:10
больше новостей
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения 09:55
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
Авария с военными. Фото: полиция
Двое военных погибли в жестком ДТП в Киеве 16:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok