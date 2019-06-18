"Укртрансгаз" скасував 12 тендерів на закупівлю газу, незважаючи на гостру кризу з дефіцитом технологічного газу

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" скасувала 12 тендерів на закупівлю 880 млн куб. м природного газу за 5,72 млрд гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nТендеру були скасовані через подання для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій.\r\nВідповідно до тендерної документації, раніше "Укртрансгаз" оголосив 4 тендеру на закупівлю 40 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 260 млн гривень кожен.\r\nТакож "Укртрансгаз" оголошував 4 тендеру на закупівлю 80 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 520 млн гривень кожен і 4 тендеру на закупівлю 100 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 650 млн гривень кожен.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" заявляє про неможливість своєчасних розрахунків за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб з-за дефіциту засобів.\r\nМережа "Укртрансгазу" складається з 38,55 тис. км, пропускна здатність становить 287,7 млрд куб. м\/рік газу на вході і 178,5 млрд куб. м на виході.\r\nГТС включає 72 компресорні станції (потужністю 5 544,3 МВт) і 702 газоперекачувальні агрегати.\r\n"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу сумарною ємністю 30,95 млрд куб. м.\r\n100% ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".\r\nТакож "Укртрансгаз" заявляє про надзвичайну ситуацію державного рівня.\r\nТак і вузол боргів на ринку газу веде до його колапсу.