"Укртрансгаз" скасував 12 тендерів на закупівлю газу, незважаючи на гостру кризу з дефіцитом технологічного газу

"Укртрансгаз" скасував 12 тендерів на закупівлю газу, незважаючи на гостру кризу з дефіцитом технологічного га

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" скасувала 12 тендерів на закупівлю 880 млн куб. м природного газу за 5,72 млрд гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендеру були скасовані через подання для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій.

Відповідно до тендерної документації, раніше "Укртрансгаз" оголосив 4 тендеру на закупівлю 40 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 260 млн гривень кожен.

Також "Укртрансгаз" оголошував 4 тендеру на закупівлю 80 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 520 млн гривень кожен і 4 тендеру на закупівлю 100 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 650 млн гривень кожен.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" заявляє про неможливість своєчасних розрахунків за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб з-за дефіциту засобів.

Мережа "Укртрансгазу" складається з 38,55 тис. км, пропускна здатність становить 287,7 млрд куб. м/рік газу на вході і 178,5 млрд куб. м на виході.

ГТС включає 72 компресорні станції (потужністю 5 544,3 МВт) і 702 газоперекачувальні агрегати.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу сумарною ємністю 30,95 млрд куб. м.

100% ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

Також "Укртрансгаз" заявляє про надзвичайну ситуацію державного рівня.

Так і вузол боргів на ринку газу веде до його колапсу.