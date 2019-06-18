У Донецькій області – мітинги через відсутність водопостачання КП "Вода Донбасу"

16 червня декылька сотень мешканців прифронтових Новгородського і Торецька (Донецька область) вийшли на акцію протесту через тривалу проблему з водопостачанням.

Про це повідомило інтернет-видання Donbass live.

"Люди просто обурені, оскільки спостерігаються явні порушення прав, і це можна назвати справжньою диверсією та політичним тиском, що пов'язаний з виборчим процесом. Йде пряме розгойдування ситуації та цілеспрямоване руйнування інфраструктури прифронтового регіону", - зазначив тореччанін, голова громадської організації (ГО) "Твоє нове місто" Володимир Єлець.

Нагадаємо, що Новгородське разом з ще 12 населеними пунктами залишаються без води ще з 23 травня. Причина - насосні станції області відключені від електрики через величезні борги КП "Вода Донбасу" перед постачальником останньої надії "Укрінтеренерго".

Така ситуація сильно обурює місцевих мешканців, які змушені у спеку виживати без необхідної кількості води.

За словами Володимира Єльця, учасники мітингу записали відеозвернення до обласної влади, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і Президента Володимира Зеленського.

"Також була створена ініціативна група з місцевих мешканців, яка займається контролем за рішенням ситуації. Крім того, ГО "Твоє нове місто" готує звернення до профільних міністерств і структури, оскільки вбачає явну диверсію", - сказав Володимир Єлець.

Місцеві мешканці будуть звертатися й до омбудсмена через порушення своїх конституційних прав.

"Підвіз питної води є, але цього недостатньо, тому що люди, які живуть у багатоповерхівках, її недоотримують і змушені самостійно нести на верхні поверхи. Крім того, тривожною стає санітарно-епідеміологічна ситуація, тому що без води в спеку просто неможливо", - підкреслив Володимир Єлець.

Жителі прифронтових населених пунктів чекають від влади адекватних відповідей і якнайшвидшого вирішення гуманітарної проблеми.

Нагадаємо, раніше в Костянтинівці люди перекрили автодорогу через відсутність водопостачання.

Як раніше повідомлялося, 27 травня без води залишилися 6 населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар. Водопостачання з 23 травня припинилося в 16 населених пунктах Донбасу.

Нагадаємо, мешканці Донецької області звернулися з петицією до Президента Зеленського щодо підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу".

Нагадаємо, питання водопостачання КП "Вода Донбасу" Кабінет Міністрів України розглядає з початку квітня 2019 року. Зокрема, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі надати державну допомогу КП "Компанія "Вода Донбасу" (у підприємства накопичені борги з оплати за використану електроенергію).