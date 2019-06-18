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18 червня 2019, вівторок, 12:34 17
Силові структури 2019-06-18T12:37:20+03:00
Українські Новини
У ДБР нова хвиля звільнень Труби

У ДБР нова хвиля звільнень Труби

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба звільнив начальника управління правового забезпечення Оксану Пащенко та керівника внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

"Звільнили в один день", - сказав він.

За його словами, вони звільнені на одній підставі - не пройшли випробувальний термін.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що директор ДБР Роман Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

НАБУ відкрило справу за фактом можливої державної зради Труби.

Директор ДБР Труба придумав нову причину, щоб не створювати КДК.

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