Екс-посол США Тейлор повернувся в Україну як тимчасовий повірений у справах

Вільям Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік. Фото: Посольство США в Україні

Вільям Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік. Фото: Посольство США в Україні

Экс-посол США в Украине (2006-2009 годы) Вильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США (руководитель дипломатического представительства).

Об этом говорится в сообщении посольства США, передают Українськi Новини.

"Посольство США в Киеве приветствует посла Вильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что Тейлор принесет в команду посольства богатый дипломатический опыт.

72-летний Тейлор ранее занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США, он также был специальным координатором Государственного департамента США по вопросам Ближнего Востока.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

Он добавил, что США остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В сообщении также отмечается, что Кристина Квин, которая недавно возглавила посольство как временный поверенный, продолжит работу в должности заместителя главы миссии.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая Квин прибыла в Украину как временный поверенный в делах США в Украине.

Як повідомляли Українські Новини, Йованович терміново відбула до Вашингтона і завершує свою роботу в Україні. Демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні.

Джуліані повідомив, що колишній посол США в Україні Йованович надавала протидія політиці Трампа.