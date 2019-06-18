У Китаї стався потужний землетрус, загинули 12 осіб

Потужний землетрус, після якого зафіксували ще кілька підземних поштовхів, стався в Китаї. Про це повідомляє China plus.\r\nТак, повідомляється, що землетрус магнітудою 5,9 бала зафіксували на південному заході Китаю в провінції Сичуань. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в місті Ібін, а осередок залягав на глибині близько 16 км.\r\nНаголошується, що в результаті землетрусу деякі будинки зруйновані, загинули 12 людей, ще 134 отримали поранення.\r\nЗгодом сталося ще кілька підземних поштовхів з різною силою. У районах, де є потерпілі, працюють рятувальники, вони оцінюють масштаби руйнувань і шукають під завалами людей.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Панамі стався потужний землетрус, є постраждалі.\r\nРаніше в Папуа-Новій Гвінеї стався сильний землетрус.