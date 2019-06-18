Головний аеропорт Білорусі приєднався до кампанії #KyivNotKiev

Головний міжнародний аеропорт в Білорусі, Національний аеропорт "Мінськ" виправив назви українських міст Київ та Львів. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на білоруську редакцію.

Так, повідомляється, що на табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.

Ще 14 червня на табло аеропорту "Мінськ" було написано Kiev. Тоді в адміністрації аеропорту повідомили, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде брати участь в ініційованій українською владою кампанії #KyivNotKiev з коректного написання латиницею назви української столиці: "Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо".

Як повідомляли Українські Новини, ще один міжнародний аеропорт перейшов з назви Kiev на Kyiv.

Раніше в столиці Литви аеропорт змінив назви міст "Kiev і Lvov" на правильні "Kyiv та Lviv".

Тим часом в авіакомпанії МАУ відмовилися міняти назву столиці з "Kiev" на українську "Kyiv".