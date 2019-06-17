Колишній президент Єгипту помер в суді

Помер екс-президент Єгипту і колишній лідер ісламістської організації "Брати-мусульмани" Мохаммед Мурсі. Як повідомляє єгипетське державне телебачення, 67-річний Мурсі помер у залі суду, де його судили по справі про шпигунство. Про це повідомляє BBC.\r\nМурсі серед іншого, звинувачували у зв'язках з палестинського радикального угруповання ХАМАС і ліванської Хезболлою.\r\nМурсі - перший президент в історії Єгипту, який переміг на конкурентних демократичних виборах в 2012 році після подій "арабської весни", в результаті яких був повалений президент Хосні Мубарак. У липні 2013 року Мурсі усунули від влади військові; до влади прийшов Абдул-Фаттах ас-Сісі, який оголосив "Братів-мусульман" терористичною організацією. Останні роки Мурсі провів під арештом.\r\nУ квітні 2015 року Мурсі засудили до 20 років в'язниці за те, що він віддав наказ про арешт і тортури протестувальників в бутність президентом.\r\nЗа даними єгипетських державних ЗМІ, Він помер від інфаркту. Про проблеми зі здоров'ям екс-президента раніше не повідомлялося.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Єгипті суд виправдав Хосні Мубарака у справі про вбивство демонстрантів.\r\nЄС засудив смертний вирок колишньому президенту Єгипту.