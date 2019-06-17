Колишній президент Єгипту помер в суді

Помер екс-президент Єгипту і колишній лідер ісламістської організації "Брати-мусульмани" Мохаммед Мурсі. Як повідомляє єгипетське державне телебачення, 67-річний Мурсі помер у залі суду, де його судили по справі про шпигунство. Про це повідомляє BBC.

Мурсі серед іншого, звинувачували у зв'язках з палестинського радикального угруповання ХАМАС і ліванської Хезболлою.

Мурсі - перший президент в історії Єгипту, який переміг на конкурентних демократичних виборах в 2012 році після подій "арабської весни", в результаті яких був повалений президент Хосні Мубарак. У липні 2013 року Мурсі усунули від влади військові; до влади прийшов Абдул-Фаттах ас-Сісі, який оголосив "Братів-мусульман" терористичною організацією. Останні роки Мурсі провів під арештом.

У квітні 2015 року Мурсі засудили до 20 років в'язниці за те, що він віддав наказ про арешт і тортури протестувальників в бутність президентом.

За даними єгипетських державних ЗМІ, Він помер від інфаркту. Про проблеми зі здоров'ям екс-президента раніше не повідомлялося.

Як повідомляли Українські Новини, у Єгипті суд виправдав Хосні Мубарака у справі про вбивство демонстрантів.

ЄС засудив смертний вирок колишньому президенту Єгипту.