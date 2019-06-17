Військові спроби проходу через Керченську протоку Україна повторювати не буде, - начальник Генштабу

Новий начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що Україна не буде повторювати спроби проходу військових суден через Керченську протоку.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Хомчак заявив, що в першу чергу провів переговори з командувачем ВМС Ігор Воронченком.

"Відбулася у нас розмова, він мені доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, і що він віддавав команди, які потрібні були. Провокації були з російської сторони, вони ж навіть кадри показували. Тобто вони не збиралися виконувати норми морського права, норми гуманітарного права, так як вела себе Російська Федерація у Керченській протоці, була класифікація нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся", - розповів Хомчак.

голова Генштабу не вважає рішення українського керівництва про похід через Керченську протоку помилкою.

"Спроби проходити через Керченську протоку є, кожен день там проходять судна як українські, так і всі решта. Військові спроби повторювати, так як воно було, звичайно, ми не збираємось, але будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, Міноборони засекретило наказ, хто і навіщо відправив моряків ВМС через Керченську протоку.

25 листопада 2018 годна російський прикордонний катер протаранив український буксир під час переходу групи кораблів ВМС України з Чорного в Азовське море. Тоді військові РФ відкрили вогонь на ураження по українських катерах. Після чого українські кораблі були захоплені російським спецназом. Всі захоплені біля Керченської протоки українські моряки ВМС заявили, що є військовополоненими.