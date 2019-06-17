Фото дня: плиска прокаталась верхи на орлі

У Польщі вдалося зняти, як біла плиска летить верхи на орлі.

Фото було оприлюднено на сторінці Birding Poland в соціальній мережі Facebook, автор фото Marcin Sołowiej.

"Іноді в Польщі, коли біла плиска дуже втомилася, щоб літати, вона просто використовує малого плямистого орла як таксі", - йдеться у підписі до відео.

Плиска катається верхи на орлі. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPoland

Біла плиска - невеликий птах з сімейства трясогузковых. Завдовжки вона виростає від 16 до 19 сантиметрів з характерним хвостом. Гніздиться переважно в Європі, Північній Африці та Азії, нерідко веде осілий спосіб життя, а в холодний сезон може мігрувати в Африку. Птах миролюбний, однак цілком здатен прогнати зі своєї території яструба.

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