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17 червня 2019, понеділок, 15:40 25
Життя 2019-06-17T17:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: плиска прокаталась верхи на орлі

Фото дня: плиска прокаталась верхи на орлі

Плиска катається верхи на орлі. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPoland
Плиска катається верхи на орлі. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPoland

У Польщі вдалося зняти, як біла плиска летить верхи на орлі.

Фото було оприлюднено на сторінці Birding Poland в соціальній мережі Facebook, автор фото Marcin Sołowiej.

"Іноді в Польщі, коли біла плиска дуже втомилася, щоб літати, вона просто використовує малого плямистого орла як таксі", - йдеться у підписі до відео.

Плиска катається верхи на орлі. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPolandПлиска катається верхи на орлі. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPoland

Біла плиска - невеликий птах з сімейства трясогузковых. Завдовжки вона виростає від 16 до 19 сантиметрів з характерним хвостом. Гніздиться переважно в Європі, Північній Африці та Азії, нерідко веде осілий спосіб життя, а в холодний сезон може мігрувати в Африку. Птах миролюбний, однак цілком здатен прогнати зі своєї території яструба.

Як повідомляли Українські Новини, в Мукачево (Закарпатська область) на святі останнього дзвоника-2019 під час промови директора ЗОШ №2 прилетів горобець і врізався у вчительку.

Крім того, вчені з'ясували, що горобці мстить за зраду своїм невірним партнеркам.

Тим часом у зоні Чорнобиля зафіксували 6 видів незвичайних птахів та кілька великих тварин.

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