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31 мая 2019, пятница, 23:02 2537
Жизнь 2019-05-31T23:10:54+03:00
Українські Новини
Видео дня: воробей влетел в грудь учительнице на последнем звонке в Мукачево

Видео дня: воробей влетел в грудь учительнице на последнем звонке в Мукачево

В Мукачево (Закарпатская область) на празднике последнего звонка-2019 во время речи директора СОШ №2 прилетел воробей и врезался в учительницу.

Соответствующее видео опубликовало "UA: Закарпатье" на странице в соцсети Facebook.

Директор школы как раз рассказывал о сотрудниках школы, которые заботились о том, чтобы детям было комфортно учиться в их учебном заведении, когда воробей влетел в груди учительнице, что очень рассмешило ее, директора и всех присутствующих.

"Это какой-то знак", - прокомментировал инцидент директор и добавил, что "прекрасно, что воробей находит друзей среди учеников школы".

Как сообщали Українські Новини, столичные выпускники зрелищно облились водой в фонтанах на последний звонок-2019. Также в Киеве воробей набросился на автомобиль, появилось яркое видео.

Тем временем в зоне Чернобыля зафиксировали 6 видов необычных птиц и несколько крупных животных, а ученые выяснили, что ​воробьи мстят своим неверным партнершам за измену.

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