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17 червня 2019, понеділок, 12:45 20
Події 2019-06-17T15:30:02+03:00
Українські Новини
Більше сотні населених пунктів залишилися без світла через негоду в Україні

Більше сотні населених пунктів залишилися без світла через негоду в Україні

107 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській, Закарпатській і Луганській областях.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередачі було знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська область - 67 населених пунктів, Закарпатська - 38 населених пунктів, Луганська - 2 населених пункти", - сказано в ньому.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, 67 населених пунктів знеструмлені через негоду у Львівській області.

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