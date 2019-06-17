Більше сотні населених пунктів залишилися без світла через негоду в Україні

107 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській, Закарпатській і Луганській областях.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередачі було знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська область - 67 населених пунктів, Закарпатська - 38 населених пунктів, Луганська - 2 населених пункти", - сказано в ньому.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, 67 населених пунктів знеструмлені через негоду у Львівській області.