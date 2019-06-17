67 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области

67 населенных пунктов обесточены по состоянию на 10:00 17 июня из-за сильного ветра, дождя и гроз во Львовской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.\r\nВедутся работы по восстановлению энергоснабжения.\r\nК ремонтным работам привлечены бригады энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго".\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.