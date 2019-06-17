67 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области

67 населенных пунктов обесточены по состоянию на 10:00 17 июня из-за сильного ветра, дождя и гроз во Львовской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ремонтным работам привлечены бригады энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго".

Как сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.