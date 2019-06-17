У Польщі розпочалися наймасштабніші в цьому році військові навчання НАТО

У Польщі почалися військові навчання DRAGON-19 з участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки. DRAGON-19 – це найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, які триватимуть 4 дні.

Про це повідомляє "Радіо Польща".

Маневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їх головна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються у Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи США, Великобританії, Канади, Німеччини, Румунії і Словаччини.

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