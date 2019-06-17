У Польщі розпочалися наймасштабніші в цьому році військові навчання НАТО

У Польщі почалися військові навчання DRAGON-19 з участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки. DRAGON-19 – це найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, які триватимуть 4 дні.\r\nПро це повідомляє "Радіо Польща".\r\nМаневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їх головна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються у Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.\r\nГоловним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи США, Великобританії, Канади, Німеччини, Румунії і Словаччини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗСУ провели масштабні танкові навчаннябіля Азовського моря. військові показали танки, отримані для змагань у Німеччині.\r\nКрім того, з'явилося відео вогневих випробувань нового потужного українського танка з висоти пташиного польоту.\r\nТим часом, на одному з полігонів Донецької області пройшли змагання на кращий танковий екіпаж.\r\nРаніше за навчань НАТО в Чорне море вийшли кораблі РФ.