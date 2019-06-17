З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати

З 1 липня в Україні вперше у цьому році зростуть соцстандарти: це всі види прожиткових мінімумів (ПМ), в тому числі і для пенсіонерів, у яких ПМ дорівнює мінімальній пенсії (зараз 1497 грн). Невеликі добавки отримають малозахищені категорії пенсіонерів, особи з інвалідністю, пільговики, ті, у кого трудовий стаж більше мінімуму, є особливі заслуги перед Україною (ордени, почесні звання), так як ці доплати нараховуються у відсотках від мінпенсії. Підвищать і максимальні пенсії тим, у кого вони зараз обмежені 10 ПМ для непрацездатних. У Пенсійному фонді (ПФ) вже підрахували, скільки і кому додадуть.

Як пише "Сьогодні", ті, хто отримує мінімальні пенсії, а таких, за даними ПФ, всього 600 тис. чол., виплатять пенсію з 1 липня у розмірі 1564 грн/міс. (+67 грн). Решта майже 11 млн пенсіонерів мають хоча б на гривню більше, і приблизно 90% з них отримають надбавки за понаднормовий стаж: 1% за кожен відпрацьований рік понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Якщо пенсіонер має 40 років стажу, то його надбавка за додаткові 5 років роботи зросте на 3,35 грн.

Інвалідам війни, учасникам бойових дій, які отримують мінімальні виплати, додали відчутніше: 1-й групі - 191 грн (стало 4457 грн), 2-й - 171 (стало 3988), 3-й - 151 грн (стало 3519) грн, учасникам боїв - 110 грн (стало 2470). Тим, хто став інвалідом через Чорнобиль, сплатять мінімум 2346 грн (+100 грн) - для 1-ї групи, 1955 (+84 грн) грн - для 2-й 1720 (+ 74 грн) - для 3-й . Пенсіонери - учасники бойових дій та неповнолітні в'язні концтаборів, що стали інвалідами 1-ї групи, отримають додатково по 782 грн (+33,5 грн), 2-ї групи - 625 грн (+27), 3-й групи - 469 грн ( +20), "просто" учасники війни та в'язні - по 156 грн (+6,7 грн) грн. За бойову медаль дадуть ще 7,82 грн (+34 коп.), За орден - 23,46 грн (+1,02 грн). Найбільше виграли ті, у кого виплати більше 10 ПМ: вони отримають на 670 грн більше, якщо це дозволить нарахована їм раніше пенсія.

Економісти відзначають: суми відстають від інфляції. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін каже, що з моменту попереднього підвищення соцстандартів (грудень 2018 г.) зростання цін (понад 5% на травень) вдалося компенсувати тільки осучасненням пенсій в березні (+ 17%), яке торкнулося майже 10 млн осіб. А також - разовими доплатами за 2410 грн тим, у кого є великий трудовий стаж (40 років і більше) при малій зарплаті та мінімальної пенсії.

"Але це в середньому, а так як пенсії підвищували у відсотках, то виграли ті, у кого пенсії високі. А у більшості надбавка склала всього 100-200 грн, що в сумі менше зростання цін на найнеобхідніші товари", - аналізує Пендзін.

Найпопулярніші у пенсіонерів продукти подорожчали більше, ніж виросли їхні пенсії.

"Морква подорожчала в травні на 14,4% (близько 2 грн / кг), буряк на 9,1% (1,5 грн / кг), картопля на 7,7% (1,4 грн / кг), - підрахував Олексій Дорошенко з Нацради економічного розвитку. - Подорожчали також Ячна і пшеничне крупи - відповідно на 4,2% (50 ¬коп. / кг) і 3,9% (1,8 грн / кг), різні види хліба на 0,9 -1,2% (від 50 коп. до 2 грн / кг), морожена риба на 1% (0,7-1,5 грн / кг) ".

Але подешевшала капуста - на 42,3% (10 грн / кг), цибулю - 33% (до 12 грн / кг), яйця - 10% (2 грн / дес.).

"Продукти - це, по Держстату, половина витрат середньої сім'ї, але є ще витрати на компослуги (по теплу і воді + 16%), які перевищили підвищення пенсій за рахунок березневої індексації у тих, хто не отримує субсидії, - нагадав президент Украналітцентра Олександр Охріменко. - Новий зростання пенсій буде тільки в грудні, і воно не перекриє річну інфляцію ".

Нагадаємо, пенсійні обмеження зняли: кому "світить" достроковий вихід на відпочинок.

Тим часом українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році: кому виплатять і як це буде працювати.