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16 червня 2019, неділя, 23:55 8
Азія 2019-06-17T01:00:01+03:00
Українські Новини
На Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію

На Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію

Еверест. Фото: pixabay.com
Еверест. Фото: pixabay.com

На Евересті були встановлені п'ять метеостанцій, одна з яких стала самою високогірною на планеті. Про це повідомляє National Geographic.

Так, повідомляється, що метеостанції були встановлені міжнародною науковою експедицією Національного географічного товариства непальського Університету Трибхувана.

Одна з метеостанцій розташована на висоті 8430 метрів, вона стала самою високогірною на планеті.

Наголошується, що до цього сама високогірна метеостанція також була розташована на Евересті на висоті восьми тисяч метрів.

Метеостанції будуть фіксувати температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру. Всі дані будуть доступні дослідникам, альпіністам і всім бажаючим в реальному часі.

Як повідомляли Українські Новини, з Евересту вивезли більше 3 тонн сміття за 2 тижні.

Раніше тіла сотень альпіністів, які намагалися підкорити Еверест, з'явилися з-під снігу.

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