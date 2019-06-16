Уряд хоче вшанувати "великого друга Ізраїлю": на честь Трампа назвуть поселення на Голландських висотах

Одне з поселень на Голландських висотах буде названо урядом Ізраїлю в честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє AFP.\r\nТак, повідомляється, що поселення буде називатися Рамат Трамп — Висоти Трампа.\r\nНаголошується, що таким чином, уряд Нетаньяху хоче вшанувати великого друга Ізраїлю" Дональда Трампа, який визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією.\r\nОднак поки немає даних про те, коли саме розпочнеться будівництво поселення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ізраїль уклав з Палестиною перемир'я.\r\nРаніше прем'єр Ізраїлю запросив Зеленського здійснити візит.