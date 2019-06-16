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  • Уряд хоче вшанувати "великого друга Ізраїлю": на честь Трампа назвуть поселення на Голландських висотах
16 червня 2019, неділя, 23:11 10
Світ 2019-06-17T00:15:01+03:00
Українські Новини
Уряд хоче вшанувати "великого друга Ізраїлю": на честь Трампа назвуть поселення на Голландських висотах

Уряд хоче вшанувати "великого друга Ізраїлю": на честь Трампа назвуть поселення на Голландських висотах

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Одне з поселень на Голландських висотах буде названо урядом Ізраїлю в честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє AFP.

Так, повідомляється, що поселення буде називатися Рамат Трамп — Висоти Трампа.

Наголошується, що таким чином, уряд Нетаньяху хоче вшанувати великого друга Ізраїлю" Дональда Трампа, який визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією.

Однак поки немає даних про те, коли саме розпочнеться будівництво поселення.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль уклав з Палестиною перемир'я.

Раніше прем'єр Ізраїлю запросив Зеленського здійснити візит.

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