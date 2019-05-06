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06 мая 2019, понедельник, 08:59 283
Политика мира 2019-05-06T09:00:02+03:00
Українські Новини
Израиль заключил с Палестиной перемирие

Израиль заключил с Палестиной перемирие

Израиль и Палестина в понедельник, 6 мая, при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reutersсо ссылкой на палестинского чиновника.

"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30 (время совпадает с киевским)", - приводит агентство слова чиновника.

Напомним, что Евровидение-2019 может не состоятся в Израиле из-за обострения ракетных обстрелов.

Израиль перехватил часть из 400 ракет из сектора Газы накануне Евровидения.

12 мая, Израиль закрыл пункт пропуска на границе с сектором Газа из-за беспорядков. Израильские военные убили палестинца во время протестов на границе сектора Газа.

Тем временем, Израиль нанес удар с воздуха по сектору Газа: 9 человек погибли.

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