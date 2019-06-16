Їхала на весілля і загинула: в Києві сталася жахлива ДТП за участю таксі, пасажирка померла на місці

Сьогодні, 16 червня, у Києві на Столичному шосе сталася смертельна аварія за участю автомобілів Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Honda Accord і Hyundai ix35. В результаті ДТП загинула одна дівчина-пасажир Daewoo. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що ДТП сталася близько 14:30

За попередніми даними, автомобілі Daewoo Lanos і Volkswagen Passat рухалися по Столичному шосе в напрямку виїзду з Києва. В районі Конча-Заспи чоловік за кермом Volkswagen на великій швидкості врізався у таксі Lanos ззаду. Від удару Daewoo відкинуло на кілька метрів і розвернуло на дорозі, а Passat влетів у парковку готельно-ресторанного комплексу KNZS, де зачепив автомобілі Honda Accord і Hyundai ix35.

Наголошується, що в результаті аварії загинула дівчина-пасажир таксі. З понівеченого автомобіля її вирізали рятувальники ДСНС. У дівчини, віком близько 25 років, ще близько 10 хвилин прощупувався пульс, однак від отриманих травм вона померла на місці події. За словами очевидців загибла їхала в якості запрошеної гості на весілля.

Смертельна аварія за участю таксі в Києві. Фото: Інформатор

Також водіїв Daewoo Lanos і Volkswagen Passat з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в найближчу лікарню. Удар був таким сильним, що у Lanos практично повністю знищена вся задня частина. Passat отримав серйозні пошкодження всієї передньої частини і капота. У Honda Accord і Hyundai ix35, які стояли парковці, розбиті задні ліві двері і задній бампер відповідно.

На місці працювали рятувальники ДСНС, екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі і винуватця аварії встановить слідство.

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