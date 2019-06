В Україні ультраправі і анти-ЛГБТ групи готуються до Маршу Рівності, - Bellingcat

З цією метою противники ЛГБТ створили в Telegram групу "Протидія ЛГБТ", сотнями її передплатників є користувачі з яскраво вираженою неонацистської позицією, стверджують журналісти.

"Члени групи - 463 користувача - мають явні ультраправі, неонацистські імена", - підкреслюють в Bellingcat Monitoring Project. На 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України. Серед інших вимог - "запобігання подальших провокацій з боку представників ЛГБТ, яке спрямоване на поглиблення конфліктів у суспільстві".

"На мітингу планують виступити ідеолог Азова Едуард Юрченко, який заснував нову анти-ЛГБТ-групу Орден, і Юрій Ноевой (депутат Київської обласної ради від ВО Свобода та активний учасник численних акцій проти ЛГБТ і феміністських рухів).

1/8 Members of Ukrainian far-right/anti-LGBT groups Tradition & Order, Katehon, Bratstvo & others have formed new Telegram group "Протидія ЛГБТ" ('Counteract/Opposition to LGBT) in last few days to promote anti-LGBT actions in advance of the KyivPride March of Equality June 23 pic.twitter.com/UjFD9po615