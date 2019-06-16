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16 червня 2019, неділя, 17:39 22
Суспільство 2019-06-16T18:47:35+03:00
Українські Новини
В Україні ультраправі і анти-ЛГБТ групи готуються до Маршу Рівності, - Bellingcat

В Україні ультраправі і анти-ЛГБТ групи готуються до Маршу Рівності, - Bellingcat

Члени українських ультраправих і анти-ЛГБТ-груп Традиція і порядок, Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти "Марш рівності" за права ЛГБТ, проведення якого 23 червня в Києві оскаржує в суді депутат Ігор Мосійчук. Про це повідомляє Bellingcat Monitoring Project.

З цією метою противники ЛГБТ створили в Telegram групу "Протидія ЛГБТ", сотнями її передплатників є користувачі з яскраво вираженою неонацистської позицією, стверджують журналісти.

"Члени групи - 463 користувача - мають явні ультраправі, неонацистські імена", - підкреслюють в Bellingcat Monitoring Project. На 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України. Серед інших вимог - "запобігання подальших провокацій з боку представників ЛГБТ, яке спрямоване на поглиблення конфліктів у суспільстві".

"На мітингу планують виступити ідеолог Азова Едуард Юрченко, який заснував нову анти-ЛГБТ-групу Орден, і Юрій Ноевой (депутат Київської обласної ради від ВО Свобода та активний учасник численних акцій проти ЛГБТ і феміністських рухів).

Інформація про групу поширюється на інших ультраправих Telegram каналах, таких як AVTONOM.NS - неонацистський канал, який поширює інформацію про насильство щодо ЛГБТ, циган і расистів.

Одним з учасників групи також є член ультраправої організації C14 Сергій Мазур, який "торік хвалився в Facebook про напад C14 на табір ромів у Києві", зазначає Bellingcat.

Як повідомляли Українські Новини, найбільший в історії України марш рівності пройшов в 2018 році.

Тоді заявлених 5 тисяч учасників ЛГБТ-маршу охороняли стільки ж правоохоронців.

Марш рівності в 2017 році проходив під гаслом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

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