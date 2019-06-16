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16 червня 2019, неділя, 17:04 62
Америка 2019-06-16T17:41:00+03:00
Українські Новини
Аргентина і Уругвай залишилися без електрики через масштабного збою

Аргентина і Уругвай залишилися без електрики через масштабного збою

Збій в системі енергопостачання стався 16 червня близько 7:00 за місцевим часом і залишив дві країни - Аргентини й Уругваю повністю без електрики. Про це повідомляє передає ВВС.

За даними видання, знеструмленими залишилися і деякі райони Бразилії та Парагваю. У країнах припинено залізничне сполучення. Всі світлофори також вийшли з ладу.

В результаті масшабного збою в системі енергопостачання повністю знеструмлено дві південноамериканські країни - Аргентина і Уругвай. Про це повідомляє у соцмережі електромережева компанія Edesur, яка постачає електрику.

"Масштабний збій в системі електрозв'язку залишив Аргентину й Уругвай без електрики. Ми будемо оновлювати інформацію по мірі надходження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час першого "блекауту", який відбувся на початку березня хворі вмирали через відсутність електрики у Венесуелі.

У Венесуелі стався новий блекаут.

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