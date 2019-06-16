Петросян повернувся до Степаненко після відпочинку в Дубаї з шампанським і фруктами, - ЗМІ

Євген Петросян в Instagram повідомив своїм прихильникам про повернення в рідну гавань". "Повернувся в рідну гавань! За роботу!", - написав Петросян.

Передплатники гумориста дивуються, що він має бачу - то недавнє повернення з відпочинку в Дубаї, то возз'єднання зі своєю колишньою дружиною Оленою Степаненко, з якою вони пережили гучний розлучення і скандальний розділ майна.

Російському комік Євген Петросян був помічений на відпочинку в Дубаї (ОАЕ) зі своєю колишньою дружиною Оленою Степаненко. За словами працівників готелю, де відпочивала солодка парочка, вони регулярно замовляли номер фрукти і шампанське. Про це повідомляє TOP News.

Крім того, Петросяна помітили і в будинку Олени Степаненко. А консьєржка розповіла, що "він приїхав на машині класу бізнес, з великим букетом квітів, пройшов повз вахтерки, привітався, а вона розцвіла від уваги свого кумира". І прямував Петросян саме до Степаненко. Інформація про це була опублікована в телеграм-каналі "Тільки нікому".

Як повідомляли Українські Новини, Олена Степаненко зажадала у Петросяна книги про окультизм, сексуальність і гіпноз.

Раніше почався бракорозводный процес гумористів Петросяна і Степаненко.