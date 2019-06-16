підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
16 червня 2019, неділя, 15:58 15
Шоу-бізнес 2019-06-16T18:47:33+03:00
Українські Новини
Петросян повернувся до Степаненко після відпочинку в Дубаї з шампанським і фруктами, - ЗМІ

Петросян повернувся до Степаненко після відпочинку в Дубаї з шампанським і фруктами, - ЗМІ

Петросян і Степаненко возз'єдналися. Фото: rg.ru
Петросян і Степаненко возз'єдналися. Фото: rg.ru

Євген Петросян в Instagram повідомив своїм прихильникам про повернення в рідну гавань". "Повернувся в рідну гавань! За роботу!", - написав Петросян.

Передплатники гумориста дивуються, що він має бачу - то недавнє повернення з відпочинку в Дубаї, то возз'єднання зі своєю колишньою дружиною Оленою Степаненко, з якою вони пережили гучний розлучення і скандальний розділ майна.

Російському комік Євген Петросян був помічений на відпочинку в Дубаї (ОАЕ) зі своєю колишньою дружиною Оленою Степаненко. За словами працівників готелю, де відпочивала солодка парочка, вони регулярно замовляли номер фрукти і шампанське. Про це повідомляє TOP News.

Крім того, Петросяна помітили і в будинку Олени Степаненко. А консьєржка розповіла, що "він приїхав на машині класу бізнес, з великим букетом квітів, пройшов повз вахтерки, привітався, а вона розцвіла від уваги свого кумира". І прямував Петросян саме до Степаненко. Інформація про це була опублікована в телеграм-каналі "Тільки нікому".

Як повідомляли Українські Новини, Олена Степаненко зажадала у Петросяна книги про окультизм, сексуальність і гіпноз.

Раніше почався бракорозводный процес гумористів Петросяна і Степаненко.

Більше новин про: Олена Степаненко Євген Петросян Примирення

Архів
Новини
У Львові відпочиваючі не можуть полетіти в Єгипет 18:09
В Україні ультраправі і анти-ЛГБТ групи готуються до Маршу Рівності, - Bellingcat 17:39
Аргентина і Уругвай залишилися без електрики через масштабного збою 17:04
Більше 250 000 літрів коньяку згоріло на пожежі у Франції 16:25
Петросян і Степаненко возз'єдналися. Фото: rg.ru
Петросян повернувся до Степаненко після відпочинку в Дубаї з шампанським і фруктами, - ЗМІ 15:58
більше новин
Різке подорожчання одного з найпопулярніших літніх овочів спровокувала спека 17:59
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
"Метінвест" побудує кисневий комплекс у Маріуполі 17:14
Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації 12:42
Мешканці Костянтинівки майже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, вони готові перекривати дороги 14:46
більше новин
Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil
У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців 16:02
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
Збірна України після перемоги.
Відео дня: Молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу 21:19
КС визначився з датою продовження розгляду конституційності розпуску Ради 20:11
В АП можна буде приходити в шортах 23:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok