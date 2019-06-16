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16 червня 2019, неділя, 14:12 10
Життя 2019-06-16T15:00:01+03:00
Українські Новини
В Нотр-Дамі провели першу месу після руйнівної пожежі

В Нотр-Дамі провели першу месу після руйнівної пожежі

У Парижі, в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) через 2 місяці після руйнування даху в результаті масштабної пожежі відбулося перше богослужіння. Про це повідомляє France Info.

Богослужіння на честь освячення вівтаря відбулося у каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у службі божій взяли 30 осіб, більшість з яких - священики. Серед учасників богослужіння архієпископ Парижа Мішель Опети і настоятель Нотр-Дама Патрік Шові.

Зазначається, що з метою безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня стався пожежа в старовинній будівлі Собору Паризької Богоматері.

З палаючого Нотр-Дама врятували частину святинь: в тому числі терновий вінець Христа.

Також вогонь не зачепив внутрішнє оздоблення собору, святині і легендарний вітраж-троянду.

Пізніше французька поліція назвала ймовірну причину пожежі в Нотр-Дамі.

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