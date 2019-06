В Нотр-Дамі провели першу месу після руйнівної пожежі

Богослужіння на честь освячення вівтаря відбулося у каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у службі божій взяли 30 осіб, більшість з яких - священики. Серед учасників богослужіння архієпископ Парижа Мішель Опети і настоятель Нотр-Дама Патрік Шові.

Зазначається, що з метою безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx