В Нотр-Дамі провели першу месу після руйнівної пожежі

У Парижі, в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) через 2 місяці після руйнування даху в результаті масштабної пожежі відбулося перше богослужіння. Про це повідомляє France Info.

Богослужіння на честь освячення вівтаря відбулося у каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у службі божій взяли 30 осіб, більшість з яких - священики. Серед учасників богослужіння архієпископ Парижа Мішель Опети і настоятель Нотр-Дама Патрік Шові.

Зазначається, що з метою безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx — Catholic Sat (@CatholicSat) 15 июня 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня стався пожежа в старовинній будівлі Собору Паризької Богоматері.

З палаючого Нотр-Дама врятували частину святинь: в тому числі терновий вінець Христа.

Також вогонь не зачепив внутрішнє оздоблення собору, святині і легендарний вітраж-троянду.

Пізніше французька поліція назвала ймовірну причину пожежі в Нотр-Дамі.