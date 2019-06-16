ДБР затримало прикордонника при дачі хабара своєму колезі у Львівській області

Слідчі Державного бюро розслідувань затримало прикордонника при дачі хабара своєму колезі у Львівській області.Про це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Львові від 16 червня, передають Українські Новини."Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, спільно з працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби затримали заступника начальника одного з відділень Львівського прикордонного загону при надання неправомірної вигоди своєму колезі", - йдеться в повідомленні.За попередньою інформацією, прикордонник за неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США, хотів отримати інформацію про місце розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.В подальшому отриману інформацію він хотів використовувати для сприяння іншим особам незаконне переміщення тютюнових виробів з України в Республіку Польща.Після надання неправомірної вигоди, прикордонника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.Грошові кошти вилучено, крім цього, у затриманого виявлено готівкові кошти в сумі 2100 доларів США, походження яких буде встановлено в ході досудового розслідування.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону.Слідчим ДБР вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.Як повідомляли Українські Новини, 9 червня військовослужбовець застрелив колегу у Львівській області