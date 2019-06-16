ДБР затримало прикордонника при дачі хабара своєму колезі у Львівській області

Слідчі Державного бюро розслідувань затримало прикордонника при дачі хабара своєму колезі у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Львові від 16 червня, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, спільно з працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби затримали заступника начальника одного з відділень Львівського прикордонного загону при надання неправомірної вигоди своєму колезі", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, прикордонник за неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США, хотів отримати інформацію про місце розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

В подальшому отриману інформацію він хотів використовувати для сприяння іншим особам незаконне переміщення тютюнових виробів з України в Республіку Польща.

Після надання неправомірної вигоди, прикордонника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Грошові кошти вилучено, крім цього, у затриманого виявлено готівкові кошти в сумі 2100 доларів США, походження яких буде встановлено в ході досудового розслідування.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону.

Слідчим ДБР вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

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