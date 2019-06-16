У Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба

В Шевченківському районі Києва ввечері 15 червня в одному з гаражів стався вибух.

Про це заявив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, повідомляє прес-служба.

Зазначається, що вибух стався пізно ввечері в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку на вул. Тургенєвській, 16. Речовину, що спричинила потужний вибух, внаслідок якого зруйновано 3 гаражі, поки не встановили.

Вибух у Києві на Тургенівській. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали. Постраждалих наразі не виявили.

За словами Романа Ткачука, частинами зруйнованих гаражів пошкоджено газову трубу. Тому частину будинку на Тургенєвській, 16 поки відключили від газопостачання.

Пошкодження ліквідовують.

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Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".

Крім того, 15 травня в одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі.

Також у березні внаслідок вибуху у квартирі у Києві загинув розшукуваний за вбивство росіянин. Під час огляду сапери вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, декілька паспортів різних держав і мобільні телефони.