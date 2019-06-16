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  • У Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба
16 червня 2019, неділя, 08:29 24
Події 2019-06-16T11:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба

У Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба

В Шевченківському районі Києва ввечері 15 червня в одному з гаражів стався вибух.

Про це заявив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, повідомляє прес-служба.

Зазначається, що вибух стався пізно ввечері в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку на вул. Тургенєвській, 16. Речовину, що спричинила потужний вибух, внаслідок якого зруйновано 3 гаражі, поки не встановили.

Вибух у Києві на Тургенівській. Фото: Держнс Вибух у Києві на Тургенівській. Фото: ДСНС 

Рятувальники розбирають завали. Постраждалих наразі не виявили. 

За словами Романа Ткачука, частинами зруйнованих  гаражів пошкоджено газову трубу. Тому частину будинку на Тургенєвській, 16 поки відключили від газопостачання.

Пошкодження ліквідовують.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".

Крім того, 15 травня в одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі.

Також у березні внаслідок вибуху у квартирі у Києві загинув розшукуваний за вбивство росіянин. Під час огляду сапери вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, декілька паспортів різних держав і мобільні телефони.

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