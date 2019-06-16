У Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба

В Шевченківському районі Києва ввечері 15 червня в одному з гаражів стався вибух.\r\nПро це заявив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, повідомляє прес-служба.\r\nЗазначається, що вибух стався пізно ввечері в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку на вул. Тургенєвській, 16. Речовину, що спричинила потужний вибух, внаслідок якого зруйновано 3 гаражі, поки не встановили.\r\n\r\nВибух у Києві на Тургенівській. Фото: ДСНС \r\nРятувальники розбирають завали. Постраждалих наразі не виявили. \r\nЗа словами Романа Ткачука, частинами зруйнованих гаражів пошкоджено газову трубу. Тому частину будинку на Тургенєвській, 16 поки відключили від газопостачання.\r\nПошкодження ліквідовують.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NMhaJsZLB4o" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".\r\nКрім того, 15 травня в одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі.\r\nТакож у березні внаслідок вибуху у квартирі у Києві загинув розшукуваний за вбивство росіянин. Під час огляду сапери вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, декілька паспортів різних держав і мобільні телефони.