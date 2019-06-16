Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і зазанали втрат

За минулу добу, 15 червня, бойовики 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Бойовики також обстрілювали українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, з яких два рази - Лебединське, чотири рази - околиці населеного пункту Авдіївка, Новотроїцьке, Красногорівку, тричі - Водяне, позиції ЗСУ поблизу Верхньоторецького, в районі населеного пункту Піски – з 82 мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових були обстріляні вісім разів. Так, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях в Станиці Луганській, в Новолуганському, на околицях Кримського, поблизу населеного пункту Зайцеве, в Травневому.

За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил три рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне та в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" - один раз, обстрілявши околиці Кримського.

За поточну добу один військовослужбовець зазнав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 14 червня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню.

Раніше дитина, дві жінки і чоловік похилого віку потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком.