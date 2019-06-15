У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців

Британський регулятор з реклами (Аdvertising Standards Аuthority - ASA) заборонив нав'язувати "шкідливі гендерні стереотипи" у рекламі, повідомляє "BBC Украина".\r\nНовий рекламний кодекс розробили, щоб уникнути зображення людини, яка не здатна виконати те чи інше завдання через свою стать.\r\nВідтепер у рекламі не буде жінок, які не здатні припаркувати авто, або чоловіків, які відмовляються виконувати хатню роботу.\r\nРегулятор розповів, що рекламодавці сприйняли нововведення позитивно.\r\nПравила поширюватимуться на всі медіа-ресурси: газети, журнали, телебачення і інтернет.\r\nВ ASA пояснили: аналіз британської реклами свідчить, що шкідливі стереотипи можуть "обмежувати вибір, прагнення та можливості дітей, молоді та дорослих, а деякі рекламні матеріали посилюють ці стереотипи".\r\n"Ми маємо докази того, як шкідливі гендерні стереотипи в рекламі можуть сприяти нерівності в суспільстві", - сказав генеральний директор ASA Гай Паркер.\r\nASA показали представникам громадськості різні рекламні матеріали і попросили оцінити зображення чоловіків і жінок.\r\nСеред них була телевізійна реклама молочної суміші Aptamil, в якій мати годувала дитину і уявляла її дорослою. І дівчинка в її мріях перетворювалася на елегантну балерину, а хлопчик - на альпініста або інженера.\r\nСексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil\r\nНа думку АSA, це вкрай клішований підхід, дуже далекий від реального життя.\r\nДо "шкідливих стереотипів" також віднесли:\r\n\r\nрекламні оголошення, в яких чоловік або жінка не можуть виконати те чи інше завдання через свою стать: чоловік не здатен поміняти підгузок, а жінка - припаркувати авто;\r\nоголошення, які "підказують" молодим матерям, що приваблива зовнішність і прибирання житла важливіші за емоційний комфорт.\r\nреклама, яка принижує чоловіка за виконання стереотипно жіночих ролей.\r\n\r\nПри цьому нові стандарти не мають на меті заборонити всі форми гендерних стереотипів. Як пояснили в ASA, головне завдання - визначити шкідливі сексистські штампи і запобігти їм.\r\nТак, реклама, в якій жінка робить покупки, а чоловік щось лагодить, - має право на існування. Зміна стандартів не покладе край гендерній нерівності, але допоможе у боротьбі з її наслідками.\r\nASA оприлюднив нові правила в кінці минулого року, надавши рекламодавцям шість місяців на підготовку до їх впровадження.\r\nРегулятор визнає, що може зіткнутися з критикою нових правил, і готовий розглянути кожну окрему скаргу. Вони аналізуватимуть кожне оголошення, його "зміст і контекст", щоб визначити, чи дійсно було порушення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Німеччині через соціальну рекламу шоломів вибухнув сексистський скандал. Також лондонська пожежна бригада звинуватила BBC у сексизмі.\r\nРаніше Госпотребслужба "спілкувалася з "перепічкою" через сексистську рекламу.