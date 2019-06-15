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15 червня 2019, субота, 16:02 13
Європа 2019-06-15T16:10:15+03:00
Українські Новини
У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців

У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців

Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil
Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil

Британський регулятор з реклами (Аdvertising Standards Аuthority - ASA) заборонив нав'язувати "шкідливі гендерні стереотипи" у рекламі, повідомляє "BBC Украина".

Новий рекламний кодекс розробили, щоб уникнути зображення людини, яка не здатна виконати те чи інше завдання через свою стать.

Відтепер у рекламі не буде жінок, які не здатні припаркувати авто, або чоловіків, які відмовляються виконувати хатню роботу.

Регулятор розповів, що рекламодавці сприйняли нововведення позитивно.

Правила поширюватимуться на всі медіа-ресурси: газети, журнали, телебачення і інтернет.

В ASA пояснили: аналіз британської реклами свідчить, що шкідливі стереотипи можуть "обмежувати вибір, прагнення та можливості дітей, молоді та дорослих, а деякі рекламні матеріали посилюють ці стереотипи".

"Ми маємо докази того, як шкідливі гендерні стереотипи в рекламі можуть сприяти нерівності в суспільстві", - сказав генеральний директор ASA Гай Паркер.

ASA показали представникам громадськості різні рекламні матеріали і попросили оцінити зображення чоловіків і жінок.

Серед них була телевізійна реклама молочної суміші Aptamil, в якій мати годувала дитину і уявляла її дорослою. І дівчинка в її мріях перетворювалася на елегантну балерину, а хлопчик - на альпініста або інженера.

Сексистская, по мнению британцев, реклама молочной смеси Aptamil. Фото: AptamilСексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil

На думку АSA, це вкрай клішований підхід, дуже далекий від реального життя.

До "шкідливих стереотипів" також віднесли:

  • рекламні оголошення, в яких чоловік або жінка не можуть виконати те чи інше завдання через свою стать: чоловік не здатен поміняти підгузок, а жінка - припаркувати авто;
  • оголошення, які "підказують" молодим матерям, що приваблива зовнішність і прибирання житла важливіші за емоційний комфорт.
  • реклама, яка принижує чоловіка за виконання стереотипно жіночих ролей.

При цьому нові стандарти не мають на меті заборонити всі форми гендерних стереотипів. Як пояснили в ASA, головне завдання - визначити шкідливі сексистські штампи і запобігти їм.

Так, реклама, в якій жінка робить покупки, а чоловік щось лагодить, - має право на існування. Зміна стандартів не покладе край гендерній нерівності, але допоможе у боротьбі з її наслідками.

ASA оприлюднив нові правила в кінці минулого року, надавши рекламодавцям шість місяців на підготовку до їх впровадження.

Регулятор визнає, що може зіткнутися з критикою нових правил, і готовий розглянути кожну окрему скаргу. Вони аналізуватимуть кожне оголошення, його "зміст і контекст", щоб визначити, чи дійсно було порушення.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині через соціальну рекламу шоломів вибухнув сексистський скандал. Також лондонська пожежна бригада звинуватила BBC у сексизмі.

Раніше Госпотребслужба "спілкувалася з "перепічкою" через сексистську рекламу.

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