У Києві поліцейський Prius під час погоні протаранив Ford: постраждав патрульний

15 червня в Києві на перетині вулиць Вишгородської та Івана Івашкевича сталася ДТП за участю автомобіля Ford і поліцейського Toyota Prius. Під час погоні патрульний екіпаж зіткнувся з виїжджають на перехрестя авто.

Інцидент стався близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Ford, він їхав по вулиці Івашкевича. У цей момент по вулиці Вишгородській їхали кілька патрульних екіпажів, які брали участь в гонитві. Не встигнувши загальмувати, Ford на перехресті влетів у поліцейський Prius.

Внаслідок зіткнення постраждав правоохоронець. Попередньо, лікарі швидкої діагностували у нього струс головного мозку. Водій Ford, на щастя, не постраждав.

У Prius повністю зім'ята передня частина. У Ford залишилася вм'ятина з пасажирської сторони і відлетіло переднє ліве колесо. Деталі та точні причини аварії встановлюються.

ДТП з поліцейським авто. Фото: Інформатор.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаївській області зіштовхнулись ВАЗ і Renault, загинули обидва водія.

Раніше в Миколаєві п'яний таксист у спробі втекти протаранив поліцейське авто.