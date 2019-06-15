У Києві поліцейський Prius під час погоні протаранив Ford: постраждав патрульний

15 червня в Києві на перетині вулиць Вишгородської та Івана Івашкевича сталася ДТП за участю автомобіля Ford і поліцейського Toyota Prius. Під час погоні патрульний екіпаж зіткнувся з виїжджають на перехрестя авто.\r\nІнцидент стався близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.\r\nЗа словами водія Ford, він їхав по вулиці Івашкевича. У цей момент по вулиці Вишгородській їхали кілька патрульних екіпажів, які брали участь в гонитві. Не встигнувши загальмувати, Ford на перехресті влетів у поліцейський Prius.\r\nВнаслідок зіткнення постраждав правоохоронець. Попередньо, лікарі швидкої діагностували у нього струс головного мозку. Водій Ford, на щастя, не постраждав.\r\nУ Prius повністю зім'ята передня частина. У Ford залишилася вм'ятина з пасажирської сторони і відлетіло переднє ліве колесо. Деталі та точні причини аварії встановлюються.\r\nДТП з поліцейським авто. Фото: Інформатор.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Миколаївській області зіштовхнулись ВАЗ і Renault, загинули обидва водія.\r\nРаніше в Миколаєві п'яний таксист у спробі втекти протаранив поліцейське авто.